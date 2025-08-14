Apps
DIPUTADOS

Portazo en LLA: se suma un unibloque y otro espacio ratifica su composición

El legislador Juan José Esper se apartó de La Libertad Avanza y conformó el unibloque Derecha Popular en Diputados bonaerenses, en medio de la fragmentación interna de la alianza antes de las elecciones del 7 de septiembre.

La bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados bonaerense sufrió un nuevo golpe político: el legislador Juan José Esper anunció su salida del bloque y conformó un unibloque denominado Derecha Popular. Esper, que responde al dirigente Joaquín de la Torre, se convierte así en la figura visible de esta nueva bancada, marcando una fractura en la representación de LLA a menos de un mes de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre.

La escisión se da en un contexto de reacomodamientos internos dentro de la alianza, tras el cierre de listas para los comicios. La salida de Esper no es el único movimiento: también se formalizó mediante nota la constitución del bloque Unión y Libertad, integrado por los diputados Martín A. Rozas, Sabrina Sabat, María Laura Fernández, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Elida Alessi y Constanza Moragues Santos.

En paralelo, en el Senado bonaerense se mantiene la estructura del bloque Unión y Libertad, conformado por Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura, lo que confirma que las divisiones se concentran principalmente en la Cámara baja.

Estos movimientos reflejan las tensiones internas de LLA y la estrategia de sus referentes de cara a consolidar posiciones territoriales y electorales antes de los comicios de septiembre. La creación de unibloques como Derecha Popular puede modificar la dinámica de votaciones dentro del recinto y la negociación política con otras fuerzas provinciales.

Con estos cambios, La Libertad Avanza enfrenta un escenario de fragmentación que podría repercutir tanto en su organización interna como en su estrategia de campaña, mientras sus legisladores buscan reforzar su visibilidad y autonomía parlamentaria.

