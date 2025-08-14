Apps
Provincia dio el Ok y decretó millonaria transferencia a ABSA

El decreto provincial autoriza una asistencia financiera de $14.500 millones a ABSA para cubrir gastos operativos y garantizar la continuidad del servicio de agua potable y cloacas durante julio, agosto y septiembre de 2025.

Provincia dio el Ok y decretó millonaria transferencia a ABSA
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó, a través del Decreto N° 2062/2025 publicado en el Boletín Oficial, la transferencia de hasta $14.500 millones a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para cubrir costos operativos y asegurar la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales durante el tercer trimestre del año.

La asistencia financiera contempla desembolsos mensuales de hasta $4.500 millones en julio y de hasta $5.000 millones en agosto y septiembre. No obstante, los aportes correspondientes a los últimos dos meses estarán sujetos a revisión previa por parte de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

ABSA, constituida como sociedad anónima en 2002 para asumir el servicio de captación, potabilización, distribución de agua y tratamiento de efluentes en la provincia, tiene entre sus funciones el mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura necesaria para la prestación.

Según el decreto, la medida busca garantizar el normal funcionamiento de la empresa y su capacidad para sostener y ampliar las obras de agua potable y saneamiento, en línea con las atribuciones conferidas por la Constitución bonaerense y la normativa presupuestaria vigente.

La decisión cuenta con dictámenes favorables de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Economía, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado.

ECONOMIA

El Gobierno volvió a agitar el tema de la coparticipación y se reaviva el debate

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, criticó la coparticipación federal, reavivando el debate sobre el reparto de recursos. Afirmó que la Provincia de Buenos Aires, que aporta el 40% de la recaudación, recibe menos del 7%, lo que limita la inversión en servicios esenciales.

