Provincia dio el Ok y decretó millonaria transferencia a ABSA

El decreto provincial autoriza una asistencia financiera de $14.500 millones a ABSA para cubrir gastos operativos y garantizar la continuidad del servicio de agua potable y cloacas durante julio, agosto y septiembre de 2025.

