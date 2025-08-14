14 de agosto de 2025
BOLETÍN OFICIAL
Provincia dio el Ok y decretó millonaria transferencia a ABSA
El decreto provincial autoriza una asistencia financiera de $14.500 millones a ABSA para cubrir gastos operativos y garantizar la continuidad del servicio de agua potable y cloacas durante julio, agosto y septiembre de 2025.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó, a través del Decreto N° 2062/2025 publicado en el Boletín Oficial, la transferencia de hasta $14.500 millones a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para cubrir costos operativos y asegurar la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales durante el tercer trimestre del año.
La asistencia financiera contempla desembolsos mensuales de hasta $4.500 millones en julio y de hasta $5.000 millones en agosto y septiembre. No obstante, los aportes correspondientes a los últimos dos meses estarán sujetos a revisión previa por parte de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
ABSA, constituida como sociedad anónima en 2002 para asumir el servicio de captación, potabilización, distribución de agua y tratamiento de efluentes en la provincia, tiene entre sus funciones el mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura necesaria para la prestación.
Según el decreto, la medida busca garantizar el normal funcionamiento de la empresa y su capacidad para sostener y ampliar las obras de agua potable y saneamiento, en línea con las atribuciones conferidas por la Constitución bonaerense y la normativa presupuestaria vigente.
La decisión cuenta con dictámenes favorables de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Economía, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado.