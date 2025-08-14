Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de agosto de 2025 FENTANILO ADULTERADO

El Gobierno analiza recusar al juez Kreplak por ser hermano del ministro de Salud

El Gobierno nacional anunció que recusará al juez federal Ernesto Kreplak en la causa que investiga las muertes por fentanilo contaminado, debido a su vínculo familiar directo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Por el momento, la cifra de fallecidos asciende a 97 y se sospecha que podría haber más víctimas no registradas.

