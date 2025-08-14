14 de agosto de 2025
BOLETÍN OFICIAL
La Junta Electoral definió las reglas para fiscales informáticos
De cara a las elecciones del 7 de septiembre, el organismo provincial estableció el procedimiento digital para acreditar a los fiscales partidarios que controlarán el escrutinio provisorio y la transmisión de datos.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires estableció el procedimiento de acreditación de los fiscales informáticos de las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones provinciales convocadas para el 7 de septiembre de 2025, en el marco de las atribuciones conferidas por la Constitución provincial, la legislación electoral vigente y las resoluciones técnicas dictadas por el organismo.
Según la Resolución Técnica Nº 162, las fuerzas políticas tendrán derecho a fiscalizar todas las etapas de la totalización de votos del escrutinio provisorio, incluyendo la recepción y procesamiento de telegramas, la verificación de la base de datos en cero antes del inicio, el acceso al software de escrutinio y la presencia en la Sucursal Electoral Digital de Resultados Provisorios.
Para ello, cada partido deberá registrar a sus fiscales informáticos mediante una presentación digital que realicen los apoderados a través del portal oficial de la Junta Electoral (www.juntaelectoral.gba.gov.ar), en la sección “Trámites Digitales” – tema “Fiscales Informáticos”–. La inscripción requerirá consignar apellido y nombre, DNI y correo electrónico, datos obligatorios para confirmar la acreditación.
La acreditación permitirá a los fiscales acceder a la intranet y a la aplicación de fiscalización, a instructivos oficiales, a la sala blanca para fiscales, al software electoral en calidad de auditores, a los manuales de fiscalización y a participar del simulacro de totalización electoral.
La medida busca garantizar la transparencia del proceso y la plena participación de las agrupaciones políticas en el control de la transmisión y carga de datos, en cumplimiento de las normativas y procedimientos vigentes.