La Junta Electoral definió las reglas para fiscales informáticos

De cara a las elecciones del 7 de septiembre, el organismo provincial estableció el procedimiento digital para acreditar a los fiscales partidarios que controlarán el escrutinio provisorio y la transmisión de datos.

