Lara Goyburu: “La corrupción pasó a ser la principal preocupación de los argentinos”

La analista política Lara Goyburu, directora ejecutiva de la consultora Management & Fit, dijo que la corrupción ya es el principal problema que preocupa a los argentinos, desplazando a la inflación y la inseguridad, las otras dos cuestiones que figuran en elde inquietudes de la población.En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, la especialista también observó que, “pase lo que pase” en la arena política argentina, la valoración de las principales figuras del gobierno y la oposición se mantiene constante.Sobre la valoración de la gestión de Javier Milei, dijo que "más o menos miti miti se viene sosteniendo así. Hace ya varios meses. A veces hay algún mes que baja un punto, otro mes subió un punto, pero en promedio podemos decir que la aprobación y la desaprobación se van se mantienen bastante estables. Y que cuando miramos hacia adentro de ese dato, cuando la desagregamos por edad, género, etcétera, lo que vemos es que esa aprobación que hoy está en el cuarenta y siete punto siete, crece y supera el cincuenta por ciento en varones menores de cuarenta años y baja un poco a cuarenta y cinco, cuarenta en mujeres y personas mayores".Lara Goyburu, directora ejecutiva de la consultora Management & FitAsimismo, sostuvo que "mejoró la mirada sobre la situación económica y eso por ahí tenga que ver también con que ya veníamos viendo hace dos meses que ocho de cada diez decían que habían recortado gastos y que el recorte en esos gastos lo habían hecho en ropa, calzado, escapadas de fin de semana, etcétera, y ahora, si bien esa situación sigue también congelada, no ha cambiado, ese número se mantiene. Han habido una pequeña mejora respecto de cómo está la situación actual, que puede tener algún tipo de correlación con la estabilidad del número de inflación eso no lo sabemos. Y también se mantiene la expectativa respecto del futuro. El cuarenta y casi el cuarenta y cinco por ciento cree que va a estar mejor el año que viene. Entonces, lo que podemos ver ahí es que hay una leve recuperación del bienestar y una esperanza respecto de lo que va a pasar en los próximos meses".Más adelante, sobre las principales preocupaciones, indicó que "la corrupción primero. Este mes, ya el mes pasado, la corrupción había pasado de en los lugares de mención cuando les les preguntamos a las personas que mencionen cuál es el principal problema, ya había pasado del cuarto lugar el mes pasado al segundo lugar. Y ahora este mes la corrupción se coloca en el primer lugar, como primer mención. Y después lo sigue la inflación, que sigue estando ahí presente, primero, segundo, primero, segundo, y la inseguridad. Esos son los otros dos problemas que aparecen en el top tres de las menciones de los principales problemas".En cuanto a la imagen de dirigentes, Goyburu dijo que "el presidente y la ministra de Seguridad siguen siendo hace ya varios meses quienes encabezan este ranking. Y Sergio Massa y Máximo Kirchner son quienes van a la cola hace ya varios meses con las mayores imágenes negativas. También está a medida la imagen de la expresidenta, se mantiene congelada en el tiempo, independientemente de las vicisitudes de la política argentina. El escenario lo que vemos es que está bastante estabilizado, aun ya empezada la campaña electoral".Finalmente, sobre las elecciones de la provincia de Buenos Aires, consideró que "lo que vemos es que hoy se ha convertido la elección en provincia de Buenos Aires como el faro que va a iluminar lo que suceda en octubre".