Volver | La Tecla Municipios 13 de agosto de 2025 DESREGULACIÓN

Tres de Febrero recibe a Uber con los brazos abiertos

El municipio conducido por Diego Valenzuela aprobó una ordenanza que destraba el funcionamiento del sistema en el distrito. “Nos modernizamos para simplificarles la vida a los ciudadanos”, dijo el alcalde.

Compartir