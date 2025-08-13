13 de agosto de 2025
DESREGULACIÓN
Tres de Febrero recibe a Uber con los brazos abiertos
El municipio conducido por Diego Valenzuela aprobó una ordenanza que destraba el funcionamiento del sistema en el distrito. “Nos modernizamos para simplificarles la vida a los ciudadanos”, dijo el alcalde.
El intendente del municipio de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, celebró la aprobación de una ordenanza que desregula el sistema de transporte en el distrito y habilita el libre funcionamiento de aplicaciones como Uber.
El alcalde compartió con vecinos y autoridades de la compañía un encuentro para anunciar la sanción de la norma y la presentación de las funciones Uber Seniors y Modo Simple, que apuntan a facilitar el uso de la app por parte de adultos mayores.
Eli Frías, responsable de Operaciones de Uber para el Cono Sur, participó del encuentro, y destacó que la aprobación de la ordenanza “demuestra que es posible pensar en marcos normativos que contemplen las características y necesidades de movilidad de cada municipio, respetando su funcionamiento y las preferencias tanto de usuarios como de los socios conductores”.
Valenzuela, por su parte, dijo que es “un orgullo” que Uber elija a Tres de Febrero para promover una función que hace que los adultos mayores “puedan viajar de manera rápida, transparente y segura”.
“En nuestro municipio nos modernizamos para simplificar la vida a los ciudadanos, eliminamos trabas burocráticas y con esta nueva ordenanza promovemos la movilidad con mayor libertad a través de las nuevas aplicaciones”, destacó Valenzuela, quien sostuvo junto a Frías un cartel que, bajo los logos de Uber y de la Municipalidad tresfebrerense, mostraba la leyenda “Más libertad para elegir cómo moverte”.