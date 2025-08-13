Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de agosto de 2025 INFORME

Una encuesta dibujó una sonrisa en uno de los frentes de la provincia de Buenos Aires

De cara a las próximas elecciones, un reciente relevamiento realizado por la consultora CB evaluó el panorama político en territorio bonaerense y evidenció que los libertarios superarían al peronismo por 32% a 25%.

Compartir