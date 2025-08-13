Volver | La Tecla Nacionales 13 de agosto de 2025 PREPARATIVOS

En la previa al acto en La Plata, Milei cenó con aliados para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

El Presidente busca asegurar los 86 votos que necesita en Diputados para sostener su rechazo a las leyes. Asistieron legisladores de LLA y del PRO. Mañana el oficialismo nacional desembarcará en La Plata y se espera que Javier Milei sea el protagonista de la velada.

