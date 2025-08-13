13 de agosto de 2025
PREPARATIVOS
En la previa al acto en La Plata, Milei cenó con aliados para blindar los vetos a jubilados y discapacidad
El Presidente busca asegurar los 86 votos que necesita en Diputados para sostener su rechazo a las leyes. Asistieron legisladores de LLA y del PRO. Mañana el oficialismo nacional desembarcará en La Plata y se espera que Javier Milei sea el protagonista de la velada.
El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche una cena en la Quinta de Olivos con diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados con un objetivo claro: blindar en el Congreso los vetos a las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad. La cumbre se da en la previa de una semana clave, en la que la oposición buscará tratar los rechazos presidenciales en el recinto.
Según supo Noticias Argentinas a partir de la información revelada por la periodista Josefina Godoy Martínez de TN, el encuentro buscó delinear una estrategia para conseguir los votos necesarios para sostener las impugnaciones del mandatario.
El oficialismo enfrenta un duro desafío en la Cámara de Diputados, donde necesita al menos un tercio de los votos (86 sobre 257) para que los vetos no sean revertidos. Con su bloque y el apoyo incondicional del PRO, llega a 74 votos, por lo que necesita negociar con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas y a los monobloques.
"Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza", afirmó a NA una fuente legislativa que asistió a la cena. En el oficialismo confían en el respaldo del PRO, de quienes dicen que "nos acompañan incondicionalmente, incluso en los momentos en los que se requiere no ser casta y asumir el costo político".
A la cena en Olivos, que comenzó a las 20:00, asistieron diputados de La Libertad Avanza y un nutrido grupo del PRO, encabezado por su jefe de bloque, Cristian Ritondo. También estuvieron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero. En representación de la Liga del Interior, los radicales alineados con el Gobierno, participó el neuquino Pablo Cervi.
La Libertad Avanza se prepara para el acto en La Plata
La Libertad Avanza continúa con su campaña de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y prepara un importante acto en un distrito con fuerte presencia peronista. Luego de la foto con los ocho candidatos seccionales en Villa Celina, el oficialismo nacional desembarcará en La Plata este jueves y se espera que Javier Milei aparezca en el escenario.
En esa línea, los libertarios preparan un gran acto en el polideportivo del Club Atenas La Plata para continuar con las actividades de campaña en vísperas al 7 de septiembre, donde los libertarios buscarán engrosar el número de bancas en la Legislatura bonaerense y en los concejos deliberantes de los 135 municipios.
Para ultimar detalles del acto en la capital bonaerense, el presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, sumó a Santiago Caputo a la mesa chica de campaña, para dejar de lado la fuerte interna que hubo a la hora de cerrar las listas. El principal armador libertario en la Provincia se reunió con el asesor presidencial en su despacho para ultimar detalles del evento.
Luego de ese encuentro, también hubo otra reunión donde dijo presente la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el director de Realización Audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría. Allí tocaron no solamente el acto en La Plata, sino que comenzaron con el diagramado de otras actividades por las ocho secciones electorales bonaerenses.
Esta será la tercera aparición de Milei en la Provincia para continuar con la campaña electoral. La primera de ellas fue meses atrás en el congreso de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, donde hubo un fuerte discurso tanto de Javier Milei como de los principales ministros del gabinete nacional.