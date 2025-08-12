Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de agosto de 2025 UN SISTEMA ROTO

Crudo informe: récord de muertes en cárceles en la Provincia

La Comisión Provincial por la Memoria presentó su informe anual, en el que releva las situaciones de tortura, malos tratos y vulneración de derechos en prisiones, comisarías y centros de alojamiento de menores. Afirman que aumentó la letalidad policial y campea el maltrato a niños y niñas.

