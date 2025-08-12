“Cortala Milei, te descubrieron”: Kicillof alertó por otra fake news en redes sociales

MOMENTOS DECISIVOS Andrés Sosa

La espera de CFK a Kicillof para armar listas y el día después de mañana en el peronismo El rol de Cristina será clave para la negociación de Fuerza Patria de cara a la presentación de candidatos y una cumbre con el Gobernador podría destrabar la discusión. La mirada que se posa más allá de las elecciones con un camino largo por recorrer y asperezas por limar.