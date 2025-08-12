12 de agosto de 2025
“PROFUNDO DESACUERDO”
Otro que rompe con LLA: un concejal de Berazategui armó bloque propio
Dante Morini, que se había pasado del PRO a las filas libertarias en diciembre, ahora dio el portazo con críticas a la conducción local.
El armado de listas para las elecciones legislativas de septiembre sigue provocando temblores en los municipios. Esta vez ocurrió en Berazategui, donde un concejal de La Libertad Avanza (LLA), que había sido candidato a intendente por el PRO, dio el portazo con fuertes críticas a la conducción local del espacio violeta y formó un bloque propio.
Se trata de Dante Morini, un edil surgido de las filas de Joaquín de la Torre, que fue candidato a intendente de la mano de Patricia Bullrich y que, en diciembre del año pasado, concretó su pase a LLA. Pero no duró: Morini rompió con la bancada libertaria alegando un “profundo desacuerdo con la conducción del partido en el distrito”, en manos de Mario Molver.
“El pueblo de nuestro querido Berazategui se merece que sus representantes fortalezcan la vida democrática en pos de la unidad y de la creación de un espacio político de renovación generacional distrital. Y que, en consecuencia, se tomen decisiones inteligentes, por encima de las limitaciones, temores e inseguridades personales de los dirigentes”, manifestó Morini en la nota elevada a la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Andrea Canestro, en la que comunicaba su decisión de separarse del bloque de LLA.
Ahora, el edil integra un monobloque que bautizó “Creo en Bera”.
“Desde dicho espacio seguiré trabajando incansablemente por mejorarle[s] la calidad de vida a los vecinos”, subrayó en su misiva.