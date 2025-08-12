12 de agosto de 2025
MARCA REGISTRADA
Vuelven los desayunos políticos: "Panorama electoral para las elecciones legislativas de septiembre"
El grupo La Tecla vuelve a organizar sus tradicionales desayunos en la previa de las comicios en la provincia de Buenos Aires. Para abrir el ciclo estarán dos destacados analistas, Julio Burdman y Viviana Isasi con todo el análisis y encuestas exclusivas. La cita es el próximo miércoles 20 de agosto con entrada libre y gratuita
Vuelven los tradicionales "Desayunos políticos" de La Tecla. En esta oportunidad la temática será "Panorama electoral para las elecciones legislativas de septiembre" en la provincia de Buenos Aires y los expositores serán dos destacados consultores: Julio Burdman y Viviana Isasi que además de analizar el escenario electoral presentarán encuestas exclusivas.
La cita será el próximo miércoles 20 de agosto en el salón Auditorio de la Universidad del Este en la calle 2 entre 45 y 46 de la ciudad de La Plata.
Los "Desayunos Políticos" son encuentros organizados por el grupo La Tecla para discutir temas de actualidad política y de gestión. Estos eventos reúnen a figuras políticas, funcionarios y otros actores relevantes para intercambiar ideas y analizar la realidad provincia de Buenos Aires.
Los primeros fueron organizados en el año 2005 y desde entonces son una marca registrada del medio sobre todo en años electorales. Entre las temáticas abordadas, se discuten los desafíos y logros de los gobiernos locales y provinciales. Se analizan los escenarios políticos, las estrategias de los diferentes actores y las tendencias del momento. Además también se debaten temas relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas y el sistema de control de los actos del gobierno. Y se reflexiona sobre la percepción pública de la política y los desafíos para construir confianza. Son espacios de debate y reflexión sobre la política y la gestión pública en la provincia de Buenos Aires.