Vuelven los desayunos políticos: "Panorama electoral para las elecciones legislativas de septiembre"

El grupo La Tecla vuelve a organizar sus tradicionales desayunos en la previa de las comicios en la provincia de Buenos Aires. Para abrir el ciclo estarán dos destacados analistas, Julio Burdman y Viviana Isasi con todo el análisis y encuestas exclusivas. La cita es el próximo miércoles 20 de agosto con entrada libre y gratuita

