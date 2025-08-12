Volver | La Tecla Nacionales 12 de agosto de 2025 HORAS DECISIVAS

Se define en Nueva York si el Estado debe entregar las acciones de YPF

Este martes la Corte de Apelaciones de Nueva York decide si el Gobierno debe entregar a los demandantes el 51% de acciones de la petrolera nacional o si concede una suspensión del fallo de Preska mientras el país lleva adelante la apelación.

