Kicillof da el disparo de largada en la Quinta: arranca la carrera electoral rumbo al 7 de septiembre

Este viernes, con visitas a Mar Chiquita y Mar del Plata, el gobernador dará señales políticas claras con el comienzo formal de la campaña rumbo a las elecciones bonaerenses. Expectativa por la foto con los candidatos a concejales de Gral. Pueyrredon. ¿Posará junto a Fuerza Patria o Acción Marplatense?

