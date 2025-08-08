8 de agosto de 2025
Kicillof da el disparo de largada en la Quinta: arranca la carrera electoral rumbo al 7 de septiembre
Este viernes, con visitas a Mar Chiquita y Mar del Plata, el gobernador dará señales políticas claras con el comienzo formal de la campaña rumbo a las elecciones bonaerenses. Expectativa por la foto con los candidatos a concejales de Gral. Pueyrredon. ¿Posará junto a Fuerza Patria o Acción Marplatense?
Este viernes 8 de agosto, con el inicio oficial de la campaña, Axel Kicillof desembarca en la Quinta Sección para marcar el inicio formal de la carrera electoral hacia las legislativas 2025. En una jornada cargada de actos institucionales y señales políticas, el gobernador bonaerense volverá a mostrarse en territorio aliado y opositor. Además, dejará abierta la incógnita sobre con qué candidatos locales se sacará la foto.
La primera parada será en Mar Chiquita, donde a las 11 de la mañana encabezará la inauguración de la nueva Casa de la Provincia. La obra forma parte del plan para descentralizar trámites y acercar las dependencias provinciales a los municipios del interior. Luego, Kicillof viajará a Mar del Plata para cerrar, a las 15, el Congreso del Agua, un evento centrado en el cuidado de los recursos hídricos y la planificación territorial, que se desarrolla en el Hotel Provincial,.
Con el disparo simbólico de largada dado por el propio gobernador, la carrera por las bancas en la Legislatura y los concejos deliberantes ya tiene a varias listas alineadas en la línea de salida.
En General Pueyrredon, las miradas están puestas en si Kicillof se mostrará con la lista de concejales de Fuerza Patria, que lleva a la actual concejal Mariana Cuesta como cabeza de lista, o con la boleta de Acción Marplatense, que tiene integrantes de Movimiento Derecho al Futuro, encabezada por el exintendente Gustavo Pulti.
¿La seguirán ninguneando a la presidenta del bloque de Unión por la Patria en el HCD, cercana a Raverta? ¿O será el diputado provincial, el que quede relegado? ¿O el gobernador se sacará la foto con ambos... o con ninguno?
En un clima de definiciones políticas y rosca electoral, la visita del mandatario provincial será leída como un gesto clave para ordenar la interna peronista en la región. Por ahora, todo indica que el gobernador busca posicionarse como el gran articulador de un peronismo competitivo para 2025, mientras otras fuerzas ya están listas para correr.