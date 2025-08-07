7 de agosto de 2025
DESTRABADO
Tignanelli es candidato: la Junta aprobó las listas de Fuerza Patria
El organismo descartó la objeción a la postulación del diputado y señaló que no hay “ningún impedimento” porque fue suplente por menos de dos años.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires aprobó en su totalidad las listas de candidatos a diputados y senadores provinciales de Fuerza Patria y habilitó explícitamente la candidatura a diputado provincial de Facundo Tignanelli, por entender que no existe “ningún impedimento” para que se presente.
La postulación de Tignanelli, que ya es diputado (preside la bancada peronista en la Cámara baja bonaerense), había sido objetada porque además de ocupar la banca a partir de 2023, había sido diputado suplente en 2021. Pero esa suplencia duró menos de dos años (de hecho, sólo faltaban nueve días para completar ese tiempo) y, por lo tanto, no se considera a los fines de impedir una nueva postulación.
Los vocales de la Junta Gustavo De Santis y Federico Thea señalaron explícitamente, en la resolución en la que se aprueban las listas de candidatos de Fuerza Patria, que no hay impedimento para la inscripción de Tignanelli.
De Santis apuntó que “respecto de quienes hubieran desempeñado suplencias sólo se considerará como fuente de inhabilidad, por reelección, un ejercicio, en ese carácter, que supere los dos años”, cosa que no ocurre en este caso, y por lo tanto, “ningún impedimento registra el nombrado para integrar la lista de candidatos”.
Thea estuvo de acuerdo con su colega y señaló también que corresponde considerar válida la inscripción de Leonardo Grosso como candidato a senador por la primera sección electoral, porque, si bien no había sido incluido por un error, tanto él como el partido manifestaron explícitamente la voluntad de que fuera incluido en la lista.
De esta manera, las ocho listas de candidatos de Fuerza Patria para la Legislatura quedaron oficializadas en su totalidad.