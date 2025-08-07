Pareja y Ritondo firmaron el acuerdo para que el PRO y LLA compitan juntos en octubre

DISPARO DE LARGADA

Milei se metió en el barro del Conurbano para lanzar la campaña libertaria De cara a las próximos elecciones legislativas, el presidente Javier Milei dio el disparo de largada y lanzó la campaña en territorio bonaerense. En la imagen se los puede observar en Villa Celina, partido de La Matanza y bastión del peronismo.