7 de agosto de 2025
SE ADELANTARON
Pareja y Ritondo firmaron el acuerdo para que el PRO y LLA compitan juntos en octubre
Luego de la foto en Villa Celina con Milei, los titulares de La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires sellaron el acuerdo para la alianza que se presentará en la próxima contienda electoral
Este jueves estuvo plagado de acción para La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, ya que dieron el puntapié inicial a la campaña electoral para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre, donde el oficialismo se juega mucho para lograr la mayor cantidad de bancas tanto en el Congreso como en la Legislatura.
Durante el mediodía, el presidente de la Nación, Javier Milei, se dirigió hacia Villa Celina en La Matanza para tomarse una foto con cada uno de los candidatos libertarios de las ocho secciones electorales.
Además de Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), también participaron dirigentes amarillos como Cristian Ritondo para que también se muestren como parte del armado.
En la imagen se puede observar al mandatario y los candidatos en un baldío de Villa Celina, partido de La Matanza, sosteniendo una bandera con la proclama: "Kirchnerismo nunca más".
Luego de la foto en La Matanza, que movió el tablero de la política bonaerense y nacional, los principales dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO pusieron su firma para sellar el acuerdo que los avala a competir en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.
Pese a que el cierre de alianzas está previsto para mañana por la mañana, el presidente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, se mostraron juntos firmando los papeles necesarios para sellar la alianza.
A través de su cuenta de X, el diputado nacional Cristian Ritondo sentenció: “En la provincia, KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. Firmamos la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones del próximo 26 de octubre. Vamos a terminar con el populismo que arruinó la provincia”.
El pasado martes también habían cerrado el acuerdo tanto la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, como el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Tras varias especulaciones y muchos días de negociaciones, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el fundador del PRO, Mauricio Macri, sellaron el acuerdo. Los libertarios no cedieron los lugares de protagonismo a la hora de encabezar las listas, pero si le dieron lugares para entrar en la Cámara de Diputados.
Para llegar a un acuerdo, los libertarios le cedieron al espacio de Mauricio Macri el quinto y sexto lugar de la lista de diputados nacionales. Al igual que en PBA, la condición impuesta es resignar la identidad en las boletas. No habrá ningún sello del PRO, el color elegido será el violeta y el nombre del frente es La Libertad Avanza.