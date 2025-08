Volver | La Tecla Nacionales 2 de agosto de 2025 A TOMAR NOTA

Consultoras privadas estiman un aumento del 5% en alimentos por la suba del dólar

El fuerte aumento de la divisa norteamericana en la última semana se trasladará a precios próximamente. Alerta en el gobierno por una suba de la inflación

