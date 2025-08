Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de agosto de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Abad apuntó contra las candidaturas testimoniales: “Es una burla abierta y una trampa institucional”

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires alertó sobre el uso creciente de postulaciones “decorativas” que no se concretan. Así, sostuvo que estas maniobras “dañan lo más valioso que tiene una democracia: la confianza”.

Compartir