Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de agosto de 2025 DIVISAS

Suba del dólar: incertidumbre financiera y factores que afectan “solo a la Argentina”

El economista Iván Carrino habló con Desconfiados sobre el aumento del dólar oficial en los últimos días. Recomendó no comprar dólares y mostró preocupación por la suba del riesgo país

Compartir