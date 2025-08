Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de julio de 2025 ES CON VOS, ES CON NOSOTROS

Jaime Alper: “Venimos a ofrecer una alternativa peronista a un ciclo que está acabado”

El presidente del Partido Republicano Federal y de la alianza Es con Vos, Es con Nosotros, que busca llegar a la Legislatura y a los concejos deliberantes, cuestionó a Kicillof y al cristinismo. “Esta gente no sale a la calle, no ve la realidad”, dijo.

