Kicillof, Massa y Katopodis juntaron a intendentes para ordenar la campaña

La campaña electoral comienza a tomar forma en la provincia de Buenos Aires y el peronismo ajusta engranajes de la maquinaria que desplegará hasta el 7 de septiembre. El Conurbano será clave y la tropa comienza a alinearse en medio de una batalla interna que no se toma respiro. Ante tal escenario, los máximos dirigentes buscan ordenar a los coroneles para dar la batalla en las urnas.



En la jornada del martes se llevó a cabo una cumbre en el distrito de San Fernando encabezada por el gobernador, Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y candidato a senador provincial, Gabriel Katopodis, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Los invitados al encuentro fueron los intendentes de la Primera Sección electoral de todas las tribus del oficialismo.



La idea de la reunión fue repasar el estado de situación de cada municipio y poner sobre la mesa el compromiso de profundizar los lazos de unidad para dejar de lado las diferencias internas existentes. Asimismo, se habló de hacer eje en el aspecto local para reforzar el lazo de cercanía con los vecinos y priorizar el puerta a puerta por sobre los actos masivos de campaña electoral.



“Salió muy bien, fue en San Fernando, y estuvieron todos los intendentes e intendentas”, contó uno de los participantes de la cumbre a La Tecla. Asimismo, dio a conocer que “todos coincidieron en que es la disputa más difícil, que venimos de atrás, pero estamos muy comprometidos”.



En tanto, sostuvieron que la intención es “hacer una campaña poniendo el cuerpo, la cara y caminando. Sin grandes actos o movidas. Explicando y mostrando dónde termina el país de Milei”. Entre los pedidos a los alcaldes, resaltaron que “Axel y Sergio le dijeron a los intendentes: ‘tienen un muy buen candidato, caminen con él”.



En tanto, otro de los participantes contó que el encuentro ya estaba pautado desde la semana pasada por lo que facilitó la presencia de todos los invitados. “Fue una programación de campaña para la Primera Sección, cómo encararla en cada municipio y cuáles a fortalecer”.



En cuanto a los detalles de lo acontecido, trascendió que Kicillof en principio no tenia previsto ir, pero que alrededor de las 20 avisó que se sumaba. La organización de la movida estuvo a cargo de Katopodis por lo que convocó a los jefes comunales y lo invitó a Massa “porque conoce bien la sección”.



Katopodis, la ficha por la que apostó Kicillof y que logró elegir para encabezar la lista en la Primera Sección, dio coordenadas sobre cómo piensa la campaña. En declaraciones a Radio La Red, manifestó que “mi campaña va a ser siempre poner la cara y estar en la calle, sin slogan y sin pulseras en los actos. No la entendería de otra manera”.



“Lo que estoy escuchando es que el esfuerzo que se hizo estos dos años fue inútil. Milei nos dijo que esta vez iba a ser parejito. Mintió”, sostuvo. Además, aseguró que “es injusto que el sacrificio lo hagan los laburantes, los jubilados, los comerciantes y empresarios PyMEs. Es muy grave”.



La lista de Fuerza Patria se compone también por Malena Galmarini, del Frente Renovador; Mario Ishii, intendente de José C. Paz y Mónica Macha, actual diputada nacional e integrante de Nuevo Encuentro. Forman parte de los primeros cuatro lugares que el peronismo estima que pueden ingresar al Senado bonaerense.



El primer escollo que tendrá el oficialismo es el Frente La Libertad Avanza que lleva en su boleta al alcalde de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. También asoma como otro obstáculos para las intenciones del peronismo la papeleta de Somos Buenos Aires que tiene como principal candidato a Julio Zamora, jefe comunal de Tigre. La otra alternativa que aparece es la del Frente de Izquierda Unidad con Romina del Plá como primera opción.