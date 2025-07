Volver | La Tecla Nacionales 30 de julio de 2025 CRISIS CLIMATICA

Alerta tsunami: terremoto 8.8 de magnitud en Rusia provoca evacuaciones masivas

Un potente terremoto de magnitud 8.8 sacudió la península de Kamchatka en el extremo oriental de Rusia, desencadenando alertas de tsunami en más de una docena de países del océano Pacífico.

Compartir