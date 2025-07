Kicillof ante otra prueba: cómo contener heridos y las especulaciones sobre el gabinete

Diversos sectores deltodavía mastican bronca tras el cierre de listas y mantienen la viva la confrontación con. Los que se quedaron con las manos vacías esperan un gesto dey piensan en lugares en el gabinete. La lectura que surge desde las entrañas del Gobernador y la advertencia que emerge desde el territorio.Axel Kicillof negoció mano a mano conel armado de listas y coronó así otro paso a su emancipación definitiva del cristinismo. La lectura del día después tiene dos contrapuntos: el reconocimiento a su sector, pero con una tropa disgustada por lo lugares que consiguió y que considera escasos.Cerca del Gobernador expresan que el balance se puede hacer con el vaso medio lleno o medio vacío. En cuanto al primero, consideraron que “estuvimos sentados en la mesa y fuimos parte de la discusión.. Esto fue un salto cuantitativo enorme, pasamos de espectadores a protagonistas”.En esa línea, remarcaron que “nos dimos un ejercicio como espacio que asombró a propios y extraños y nos muestra con mucha cohesión y potencia para lo que viene.”.Sobre el aspecto negativo ante lo acordado con La Cámpora y el, admitieron que no están conformes con todos los nombres que encabezan las listas secciones. “Podemos discutir calidad de nombres, que era lo que más nos importaba de las listas. Ahí si el balance es con el vaso medio vacío”. Entonces, lanzaron:. De todos modos, valoraron que hayan logrado sostener las candidaturas de Verónica Magario y Gabriel Katopodis en la Tercera y Primera sección, respectivamente.Las voces de disgusto se hicieron escuchar con el correr de los días y son varios los intendentes que se fastidiaron por cómo se dio la discusión y el poco lugar que consideran que obtuvieron en los armados. También se pone el ojo en el silencio que provino desde los máximos dirigentes de, que si bien destacan que hubo cambios en la metodología de discusión, prefirieron no entrar en detalles en torno a lo cosechado y consideran importante encabezar la Primera y Tercera sección electoral.“Si el resultado es bueno en la Primera y Tercera, se compensa lo del interior, la estrategia de Axel de ser ‘tan generoso’ en las listas con La Cámpora se dirá que fue exitosa”, analizó un dirigente kicillofista al respecto. Asimismo, afirmó que “y si va mal, será lo contrario porque”.Desde la Gobernación comprenden la sensación negativa que surge desde los municipios, pero explicaron que. Por ese motivo, remarcaron que “más allá del disgusto de quien encabeza o cómo se armaron las listas, lo importante en todo este proceso fue que todos supieron cómo se llevó adelante, y eso fue validado por los actores”.En ese sentido,. Durante el proceso previo ya se hablaba que “había lugares” en la administración provincial para quiénes no pudieran concretar sus demandas.En el entorno de Kicillof aseguraron que. Sin embargo, aclararon: “A eso lo decide el Gobernador y no es una decisión que esté pensando hoy”.Gabriel Katopodis encabeza la lista en la Primera y, según cuentan, asumirá su banca en Senado. De esta manera, dejaría elpor lo que las especulaciones de quién puede reemplazarlo ya se dispararon. En tanto, hay dirigentes kicillofistas que ven bien cambios en el gabinete y miran hacia La Cámpora como sector a reemplazar.Por su parte, un dirigente con trayectoria en el peronismo y armador de una de las terminales del kicillofismo advirtió por lo que pueda pasar en un futuro con la figura de Axel Kicillof. Habló sobrecon la negociación y trazó posibles caminos.“Lo que me preocupa del esquema de Axel es si cree que es inexorable que será candidato a presidente,porque sabe que después seguramente deban estar con él ya que va a ser a el candidato a presidente”, expresó. Asimismo, indicó que “en parte es cierto porque los que hoy están enojados si ven que será candidato a presidente van a jugar ahí, pero”.Luego, sostuvo que “será un problema para Axel si se construye otra alternativa con los que están enojados ahora para terminar jugando a otra cosa”. A su vez, manifestó que el Gobernador “va a seguir necesitando el territorio de la Provincia y, de mínima, no tiene que perder lo que tenía.”.