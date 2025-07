Volver | La Tecla Nacionales 30 de julio de 2025 INVESTIGACION

La Justicia ordena suspender la cremación de "Locomotora" Oliveras ante denuncia por posible uso de esteroides

La fiscalía federal de Santa Fe intervino para preservar el cuerpo de la excampeona de boxeo y evaluar una autopsia judicial, tras una presentación que cuestiona el impacto de sustancias anabólicas en su fallecimiento.

