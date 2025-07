Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de julio de 2025 CLIMA DE EPOCA

Histórica textil despide a 150 operarios y dispara las alarmas en un sector vapuleado

La firma Textilana S.A de Mar del Plata, más conocida como Mauro Sergio, dedicada a la fabricación de sweaters desde hace 50 años, redujo un 20 % su producción y concretó una ola de cesantías.

