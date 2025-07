Un acuerdo que está a punto de estallar

La creación de Fuerza Patria fue el fiel reflejo de la crisis profunda que atraviesa el peronismo y de la que no logra salir hace años. Sin una jefatura unificada, tres sectores se disputan la orientación del espacio entre broncas y desconfianzas mutuas que auguran un porvenir tumultuoso. Pasó una gran batalla de la guerra por la conducción, que se reflejó con un armado de listas en las que La Cámpora se quedó con la mayoría. El sabor agridulce en el kicillofismo y las armas que prepara para lo que se viene.“Es cierto que nadie sabe qué va a pasar el 10 de diciembre”, contó una voz al tanto de todas las negociaciones en el peronismo sobre las perspectivas de la alianza. Es que las diferencias no sólo no se saldaron, sino que se clarifican cada vez más y los caminos se alejan entre sí. La frase es compartida por todos los campamentos y dibuja el escenario incierto que vive el oficialismo bonaerense.Axel Kicillof encabezará la campaña electoral en la que priorizará el territorio y la cercanía en cada acto que lleve a cabo en la provincia de Buenos Aires.El cierre de listas dejó a unos más contentos que otros, pero lo llamativo no es el llanto de los heridos. Lo central fue lo desastroso que resultó armar las grillas, para lo cual un corte de luz -que varios admiten como intencional- tuvo que ser utilizado para desconectar la bomba a punto de estallar.“Hubo una enorme desprolijidad. Si se tienen que juntar 10 tipos para ponerse de acuerdo y armar listas, evidentemente nadie conduce nada”, expresó un viejo lobo de mar sobre lo acontecido. El triunvirato ideado para tomar decisiones dejó en claro al menos dos verdades: la birome no se comparte y no existe un líder con consenso mayoritario en el peronismo.En el balance sobre cómo fue el reparto de la torta de cara a las legislativas provinciales hay voces kicillofistas que no ocultan su enojo por entender que nuevamente el kirchnerismo salió victorioso. Sin bien coinciden en que fue paso adelante sumar a Kicillof a la mesa de decisiones, tienen el gusto amargo de lo poco que consideran que obtuvieron.“El cambio en el gabinete es la esperanza de muchos”, afirmaron desde una de lastribus del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), donde entienden que será una forma de compensar a quiénes pusieron el cuerpo y no fueron tenidos en cuenta. Por eso, indicaron que “lo que les queda es eso, muchos quedaron dolidos y golpeados”. Asimismo, apuntan sin tapujos a los ministerios que conduce el cristinismo en la provincia de Buenos Aires.Máximo Kirchner encabezó la toma de decisiones como conductor del Partido Justicialista bonaerense y se hizo presente para rubricar el acuerdo de Fuerza Patria.En el massismo hacen la lectura de que en el MDF “tienen que conformarse que lograron separarse de Cristina. Kicillof logró consolidarse como algo separado de ella, que lo reconozcan como algo distinto, más que eso no va a lograr en esta elección”. Luego, completaron: “Lo que hizo Axel es muy difícil, es para reconocer, pero no puede pretender tener más de lo que tiene. Esa aventura no es gratuita”.En el Frente Renovador surfean las acusaciones que le llegan desde el kicillofismo en cuanto a que son señalados como socios del camporismo. Hay protagonistas del MDF que contaron que “nos hicieron el dos - uno” en las negociaciones por las listas. “Cuando La Cámpora vetaba a uno nuestro, el FR decía que no iba a apoyar a alguien que sea vetado por otro y con eso nos cagaban”, describió un dirigente axelista. La respuesta de los acusados fue que “hubo vetos de todos lados”, resaltaron la condición “amateur” kicillofista y que “lo que pasó fueron tironeos típicos de una elección”.Por su parte, en La Cámpora mostraron su malestar y aseguraron que les hizo “mucho ruido” que el Gobernador utilice el sello partidario que creó Alberto Fernández cuando rompió con el kirchnerismo años atrás para presentar su propia lista. Sostienen que los hechos valen más que las palabras y apuntan contra el mandatario por no aceptar las propuestas de Cristina Fernández de Kirchner.Finalmente Fuerza Patria tuvo su primera foto conjunta en una jornada realizada en Quilmes y encabezada por el gobernador, Axel Kicillof, con la presidenta de Mayra Mendoza.La actitud que tomó Kicillof en las negociaciones hizo incrementar el enojo y hasta hubo quienes hablaron de “una falta de respeto” hacia la expresidenta. Desde las cercanías del mandamás bonaerense sostienen que “nosotros la respetamos mucho más a Cristina que ellos, que la usan para cualquier cosa. Usan su nombre hasta para pedirte un consejero escolar. Axel fue siempre de frente con Cristina. El sábado por la mañana habló un largo rato y se dijeron todo lo que tenían para decirse”.En el cristinismo tienen una larga lista en la que puntean todas las posturas que tomó el Gobernador contrarias a las que ordenó CFK. Dejaron trascender sólo algunos puntos que los diferencian y marcaron que no hubo un acompañamiento taxativo cuando Cristina se postuló para presidir el PJ nacional, desoyó la sugerencia para no desdoblar las elecciones, no apoyó su candidatura por la Tercera e hizo caso omiso ante el pedido de evitar las candidaturas testimoniales.Facundo Tignanelli fue uno de los negociadores que representó a Cristina Fernández de Kirchner en las discusiones por el armado de las listas provinciales.En el círculo íntimo de Kicillof dicen que Patricia García Blanco (apoderada del PJ bonaerense) llamó a Mariano Cascallares (apoderado del MDF) las 18.55 del sábado 19 de julio para disolver Fuerza Patria. “Si fuera por La Cámpora esto volaba por los aires, no tenían intención de ir en unidad. Llegaron a jugar la idea de presentar listas separadas”, sentenciaron; y se defendieron así de las críticas por ordenar a su tropa confeccionar boletas con el partido ParTE que después presentaron a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Luego, lanzaron: “Nosotros usamos el partido que queremos y no le tenemos que preguntar a nadie. Lo dejamos en la Junta porque creíamos que nos podían cagar en cualquier momento y por las dudas dejamos las listas”.“Nosotros lo que pedíamos es poner todos los nombres sobre la mesa y que busquemos lo mejor y no lo logramos. Quisimos hacerlo y no pudimos, pero sí en la Primera y en la Tercera”, sostuvieron en el kicillofismo. Además, se mostraron poco convencidos con varios de los nombres que eligió el camporismo para encabezar listas seccionales.La batalla interna continuará durante la campaña a pesar de los esfuerzos para ocultarla y hacerla a un lado. “El que sigue jugando la interna está jugando para Milei”, advierten en la Gobernación, mientras que en el camporismo piden desdramatizar la pelea y enfocarse en las elecciones. Lo cierto es que la lista de diputados nacionales será otra batalla, pero no la última. Habrá otra, y dura, sobre la responsabilidad del resultado electoral si el peronismo sale perdidoso en varias secciones. Luego vendrá el tironeo por la renovación o no del gabinete y asoma también la disputa por los cargos pendientes y la nueva conformación de la Legislatura a partir del 10 de diciembre. “Creemos que nos corresponde la presidencia de la Cámara de Diputados”, adelantaron en el entorno de Kicillof.Axel Kicillof negoció mano a mano con Sergio Massa y Máximo Kirchner el armado de listas y coronó así su emancipación definitiva del cristinismo. La lectura del día después tiene dos contrapuntos: el reconocimiento a su sector, pero con una tropa disgustada por lo lugares que consiguió y que considera escasos.Cerca del Gobernador expresan que el balance se puede hacer con el vaso medio lleno o medio vacío. En cuanto al primero, consideraron que “estuvimos sentados en la mesa y fuimos parte de la discusión. Hace dos años la miramos por televisión y nos enterábamos cómo quedaban las listas cuando las oficializaba la Junta. Esto fue un salto cuantitativo enorme, pasamos de espectadores a protagonistas”.Verónica Magario fue la elegida para encabezar la Tercera Sección electoral.En esa línea, remarcaron que “nos dimos un ejercicio como espacio que asombró a propios y extraños y nos muestra con mucha cohesión y potencia para lo que viene. Nos dimos cuenta que podíamos e hicimos mucho más de lo que creíamos”.Sobre el aspecto negativo ante lo acordado con La Cámpora y el Frente Renovador, admitieron que no están conformes con todos los nombres que encabezan las listas secciones. “Podemos discutir calidad de nombres, que era lo que más nos importaba de las listas. Ahí si el balance es con el vaso medio vacío”. Entonces, lanzaron: “La calidad de los nombres de las listas no era lo que pretendíamos para este desafío. Fuimos exigentes en que no podía haber vetos y nos jugó en contra”.Las voces de disgusto se hicieron escuchar con el correr de los días y son varios los intendentes que se fastidiaron por cómo se dio la discusión y el poco lugar que consideran que obtuvieron en los armados. También se pone el ojo en el silencio que provino desde los máximos dirigentes de La Patria es el Otro, que si bien destacan que hubo cambios en la metodología de discusión, prefirieron no entrar en detalles en torno a lo cosechado y consideran importante encabezar la Primera y Tercera sección electoral.“Si el resultado es bueno en la Primera y Tercera, se compensa lo del interior, la estrategia de Axel de ser ‘tan generoso’ en las listas con La Cámpora se dirá que fue exitosa”, analizó un dirigente kicillofista al respecto. Asimismo, afirmó que “y si va mal, será lo contrario porque la política se mide por resultados”.Desde la Gobernación comprenden la sensación negativa que emerge desde los municipios, pero explicaron que “nadie les ocultó nada a los intendentes y todos ellos vieron el proceso. Axel fue horizontal con todos. Toda decisión que se tomó fue muy consultada”. Por ese motivo, remarcaron que “más allá del disgusto de quien encabeza o cómo se armaron las listas, lo importante en todo este proceso fue que todos supieron cómo se llevó adelante, y eso fue validado por los actores”.En ese sentido, abrieron la puerta para contener a los heridos que dejó la negociación con alternativas que apuntan al gabinete. Durante el proceso previo ya se hablaba que “había lugares” en la administración provincial para quiénes no pudieran concretar sus demandas.En el entorno de Kicillof aseguraron que “hay compañeros y compañeras que postergaron sus aspiraciones e intenciones para llegar a la unidad que tienen derecho a ser ministros y funcionarios”. Sin embargo, aclararon: “A eso lo decide el Gobernador y no es una decisión que esté pensando hoy”.Gabriel Katopodis encabeza la lista en la Primera y, según cuentan, asumirá su banca en Senado. De esta manera, dejaría el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos por lo que las especulaciones de quién puede reemplazarlo ya se dispararon. En tanto, hay dirigentes kicillofistas que ven bien cambios en el gabinete y miran hacia La Cámpora como sector a reemplazar.Desde la organización que lidera Máximo Kirchner se mostraron conformes con la negociación y los lugares obtenidos para las legislativas. Asimismo, indicaron que “hubo heridos como en cualquier cierre de listas”.“Nosotros hicimos un buen acuerdo, logrando la unidad en un contexto así”, expresaron a La Tecla sobre las tensiones que existen con el kicillofismo y el acuerdo que entablaron para armar Fuerza Patria. Ante la consulta sobre cómo van a encarar el proceso que se viene, aseguraron: “Vamos a militar la campaña para que sea lo más ordenada posible”.En cuanto al cómo, sostuvieron que “tenemos claro que hay que mostrar gestión en los municipios que gobernamos, contar el impacto de las medidas económicas de Milei, explicar qué podemos hacer o no en base al ahogo financiero del gobierno nacional”. Entonces, manifestaron que “va a ser una campaña similar a la del 2017”.Mayra Mendoza asumirá su banca en la Legislatura y se proyecta hacia el 2027Mayra Mendoza habló sobre la presentación de boletas del kicillofismo, y dijo que “las listas cargadas no tienen que ver con nosotros. No queremos responder por quiénes hicieron eso”. Luego, lanzó: "Las personas hablan más con las acciones que con las palabras”.En cuanto al vínculo con Axel Kicillof, resaltó que ”mi relación con el Gobernador es institucional” y recordó que a Cristina “había que haberla acompañado taxativamente, sin dudas, sin titubeos”.Sobre la elección, consideró que “es difícil plantear un nuevo escenario en este contexto" y el desdoblamiento es "un experimento que vamos a ver cómo sale".Finalmente, la intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial despejó dudas sobre la labor en campaña y afirmó: “Vamos a militar todos para lograr el mejor resultado".En el Frente Renovador (FR) fueron claros en su táctica de cara la negociación por las listas y buscaron quedarse con la figura de mediador entre la pelea de La Cámpora con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Asimismo, lograron no perder terreno en cuanto a bancas en la Legislatura.“El balance es positivo, el parámetro fue sostener lo que se tenía. Vamos a crecer en el Senado”, contaron voces renovadoras a La Tecla. De hecho, sostienen que en el reparto de lugares que posiblemente ingresen al Parlamento quedaría con 14 para el camporismo, ocho para el kicillofismo y 8 para el FR.En ese sentido, en el massismo hicieron saber que están más que satisfechos con el rol que adoptó Sergio Massa en las negociaciones y con el resto de los designados para negociar. También resaltaron la figura de Alexis Guerrera, que además de acompañar al tigrense en reuniones clave, fue anfitrión en La Plata de la tropa del FR.Malena Galmarini volverá a la actividad legislativa en el Senado bonaerense.“Sergio quedó de nuevo mediando, nunca fuimos a pelear por la cabeza de lista, salvo en los lugares donde tenemos candidatos que son mejores claramente que los del MDF y La Cámpora”, detallaron.Asimismo, sostuvieron que “se priorizaron lugares entrables al pedir el segundo o el tercero en algunas secciones, después fue una discusión donde se midieron todo el tiempo entre La Cámpora y el MDF”. “Fue una lucha más entre ellos, no tenía sentido buscar primeros lugares. Nosotros planteamos no pagar divorcios ajenos. La idea era no ceder lugares que nos correspondían para que ellos acomoden su pelea y pagar con lo mío”, sentenciaron.En cuanto a la campaña, adelantaron que “será por sección electoral y Axel por arriba se mostrará con sus candidatos. Son ocho seccionales distintas, se juntarán los dirigentes de cada sector y verán cómo piensan lo local”.La coalición Fuerza Patria tendrá el desafío de encarar una elección en la que primero se votarán legisladores provinciales y luego nacionales. Así, de cara al 7 de septiembre, buscarán elaborar una política comunicacional que pueda abarcar las ocho secciones.Según pudo conocer La Tecla, la usina de ideas está compuesta por especialistas de los tres sectores más importantes de la Alianza. Entre ellos están por el cristinismo Hernán Reibel y Santiago “Patucho” Álvarez; por el Movimientos Derecho al Futuro (MDF) la ministra de Comunicación, Jesica Rey, junto a Ignacio Ramírez; y por el Frente Renovador se encuentra Santiago García Vázquez.El peronismo tendrá un nuevo desafío para los comicios provincialesVoces del frente electoral del peronismo dieron a conocer que el grupo trabaja desde la confección del logo hasta la creación de spots publicitarios. Además, intercambian pareceres para la creación de los afiches y todo lo que se despliegue en la vía pública. Por supuesto, tendrán injerencia también en la realización y diseño de las boletas que estarán en el cuarto oscuro en los comicios de la provincia de Buenos Aires.Tras el cierre de listas, un dirigente con trayectoria en el peronismo y armador de una de las terminales del kicillofismo advirtió por lo que pueda pasar en un futuro con la figura de Axel Kicillof. Habló sobre la reacción de los intendentes que no quedaron del todo conformes con la negociación y trazó posibles caminos.“Lo que me preocupa del esquema de Axel es si cree que es inexorable que será candidato a presidente, el problema es que no le importen sus aliados políticos porque sabe que después seguramente deban estar con él ya que va a ser a el candidato a presidente”.Axel Kicillof proyecta su futuro como posible candidato a presidente.Asimismo, indicó que “en parte es cierto porque los que hoy están enojados si ven que será candidato a presidente van a jugar ahí, pero es un error político pensarlo así.Siempre puede haber un cisne negro”. Luego, sostuvo que “será un problema para Axel si se construye otra alternativa con los que están enojados ahora para terminar jugando a otra cosa”. A su vez, manifestó que el Gobernador “va a seguir necesitando el territorio de la Provincia y, de mínima, no tiene que perder lo que tenía. Los intendentes están todos enojados porque donde es más reactiva La Cámpora es en el interior y ahí les dio todas las cabeceras”.El diputado provincial y exintendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, reafirmó que su conductora es Cristina Fernández de Kirchner y marcó distancia con el Gobernador bonaerense. “No es mi conductor”, dijo en diálogo con Radio del Plata. Luego lanzó: “No quiero que Axel sea mi presidente, porque yo espero que me lo diga Cristina”.