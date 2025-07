Volver | La Tecla Nacionales 27 de julio de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Laura D´Amico

Weretilneck- Pesatti: relación quebrada

Esta semana, la relación entre el gobernador de Río Negro y su vice quedó al borde de la ruptura luego que se confirmara que entre los nombres que encabezarán las boletas de senadores y diputados de JSRN no se encuentra el de Pesatti. ¿Hasta dónde llegará la sangría?

