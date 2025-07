Volver | La Tecla Nacionales 26 de julio de 2025 “OBSESIÓN”

Milei dijo que bajará las retenciones a la soja y el campo aplaudió con entusiasmo

El Presidente fue a la Expo Rural y anunció una reducción “permanente” de los derechos sobre la exportación de ese y otros cereales y de la carne vacuna y aviar. Fue ovacionado.

