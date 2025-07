Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de julio de 2025 INDUSTRIA EN PROBLEMAS

Siguen los despidos en la provincia de Buenos Aires y hay más trabajadores en riesgo

Una subsidiaria de YPF amenaza con reducir salarios si no puede despedir a 40 empleados. En Pilar cerró una planta con historia. En Zárate, después de que dos químicas bajaran las persianas, Agrofina también inició la ronda de desvinculaciones. Un frigorífico marplatense ya echó a la mitad de su personal.

