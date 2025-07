El MDF va a fondo y presiona con armar listas propias en medio de un clima caliente

Elde la provincia de Buenos Aires atraviesa una jornada clave de cara a la elecciones del 7 de septiembre y La Plata es el centro de acaloradas discusiones entre los principales sectores. La Gobernación bonaerense es el escenario en el que se ven las caras los popes deA pocas horas del vencimiento del plazo para presentarhay mas dudas que certezas en los armados de la gran parte de los distritos y secciones. En ese marco, ante las broncas imparables que brotan desde los municipios y presionan hacia arriba, los máximos dirigentes se sentaron cara a cara para intentar destrabar.Desde el entorno deaseguraron aquedebido a las discusiones tanto por las listas locales como para senadores y diputados. La afirmación sobre el estado de situación tirante sorprende ante el perfil que siempre han adoptado de bajar la espuma y al mismo tiempo describe que la pelea va a fondo.Sin embargo, manifestaron quey se mostraron optimistas de cara al cierre de las 12 de la noche. En elvarios municipios tiraron la bronca al denunciar que fueron desplazados por el camporismo y hay quienes hasta plantean ir con boletas cortas. Del mismo modo, hay intendentes que no abrieron el juego a otros sectores y fueron acusados por el kirchnerismo.De todos modos, pasadas las 19, el ministro de Gobierno,, envió un mensaje de WhatsApp a toda la tropa del MDF con un mensaje claro:. La orden llegó tanto a intendentes como dirigentes sin tierra y también les habrían dado instrucciones sobre los pasos a seguir.La movida fue confirmada tanto por alcaldes como por referentes kicillofistas del interior, pero varios le ponen paños fríos. "Es temprano", dijo un cacique de las profundidades de la Provincia, y añadió:Del lado del cristinismo, quienes se encuentran en la Gobernación son la intendenta de Quilmes,, y el diputado provincial,. Ambos son los encargados de llevar la voz cantante del sector y pujar por los intereses de la tribu que se referencia en Cristina Fernández de Kirchner.La incógnita se posa sobrey el rol que adoptó en los últimos días en las negociaciones. Tras varias consultas por este medio, no se pudo confirmar su presencia en la capital bonaerense y algunas voces plantean que prefirió correrse de las charlas para descomprimir el ambiente.En cuanto al Frente Renovador, alrededor de las 17ingresó a reunirse con Kicillof con la intención de reencauzar discusiones abiertas. También se hicieron presentes jefes comunales y armadores massistas que están al tanto de las negociaciones, contaron fuentes del massismo. Asimismo, remarcaron que “a esta hora hay una premisa a respetar a rajatabla: no vamos a pagar por peleas ajenas”.En el FR responsabilizan al resto de los sectores por dilatar los acuerdos en los municipios y que eso lleve a complicar lo que sucede en el plano seccional. Por estas horasy la incertidumbre crece.La falta de un liderazgo legitimado ampliamente en el, además de problemas de funcionamiento interno que se evidencian en cada tribu, tensan la cuerda. Todos esperan cerrar un acuerdo a pesar de los enojos, pero las discusiones continuarán.