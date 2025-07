Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de julio de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Pulti quiere trepar al Senado, usa La Cámpora como escalera y traiciona a Kicillof en el camino

Aunque se muestra alineado con Kicillof, el exintendente de General Pueyrredon juega su propia interna. Presiona para encabezar la lista de senadores por la Quinta Sección, con un “gesto” que favorece a La Cámpora: si deja su banca en Diputados, asumiría “Cote” Rossi, dirigente camporista. No obstante, el oficialismo provincial perdería un lugar clave en la Legislatura.

Compartir