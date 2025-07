Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de julio de 2025 ROSCA A FULL

Los Passaglia sólo correrán en la Segunda, con sello prestado y sin avenida del medio

Manuel Passaglia será el primer candidato a diputado, secundado por una dirigente que responde a Javier Martínez, de Pergamino. Hay tres opciones de partido para competir pero se descarta formar parte de Somos, aunque con este espacio hay un diálogo abierto para no competirse y complementarse.

