Buenos Aires 18 de julio de 2025

Alertan por la crisis en los juzgados de garantías

Marcelo de Gori, de la AJB, dijo a “Desconfiados”, por Cadena Río, que la cantidad de causas que deben tramitarse “explotó” y el personal tiene el doble de trabajo que antes. “En algunos juzgados hay la misma cantidad de personal que antes, pero las causas siguen aumentando”, señaló.

