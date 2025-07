Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de julio de 2025 SIN CONSENSO

Reyes y su ruptura con los libertarios: “Es difícil gobernar con gente que piensa distinto”

El intendente de Puan (PRO) dialogó con el programa Desconfiados de Cadena Río (88.7 FM). Aseguró que las diferencias con los violetas hicieron imposible acordar un frente para septiembre y admitió que le hicieron dos insólitas propuestas que rechazó.

