Con 25 distritos en la mira, Kicillof, Máximo y Massa se reúnen para definir las listas

Los referentes de Fuerza Patria tendrán un encuentro en Capital Federal para terminar de confeccionar las nóminas locales de 25 distritos que gobiernan. Recta final de cara al cierre de listas

