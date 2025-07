Volver | La Tecla Nacionales 17 de julio de 2025

Revés para Milei: cautelar suspende el decreto que disuelve a Vialidad Nacional

Tal como había adelantado su titular, el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) presentó una medida cautelar para evitar su desmantelamiento. De esta manera, según la Ley N.º 27.742, la Justicia Federal hace lugar a la medida cautelar de SEVINA y suspende el Decreto que disuelve Vialidad Nacional.

Compartir