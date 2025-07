Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de julio de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Escándalo en Neuquén: el gobernador echó a su antecesor de YPF y ya tiene reemplazo

La vertiginosa salida de Omar Gutiérrezdel directorio dejó vacante un puesto clave para la provincia en el directorio de la petrolera estatal en momentos de mucha tensión por el fallo de la jueza Loretta Preska. Quién es el elegido

