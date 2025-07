Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de julio de 2025 PAGO EN BONOS

Guillermo Siro: "Los bonaerenses necesitamos que nos devuelvan la plata que nos sacaron”

El presidente de CEPBA, Guillermo Siro, habló con Desconfiados por Cadena Río y respaldó la decisión del Gobierno bonaerense de pagar con bonos a proveedores de obra pública. Aseguró que la medida es necesaria ante la falta de fondos nacionales y destacó que la Provincia cumple con los pagos generales en tiempo y forma.

