Causa YPF: la jueza Loretta Preska anuncia si acepta o no la apelación de Argentina

El Gobierno ya advirtió que podría recurrir a la Corte Suprema de EEUU y denunció una violación a la ley de inmunidades y a principios de cortesía internacional. De quedar firme la sentencia, Argentina estaría obligada a entregar el 51% de las acciones de YPF.

