Volver | La Tecla Nacionales 12 de julio de 2025 JUSTICIA

Caso Loan: este año podría realizarse el juicio contra los acusados

El Juzgado Federal de Corrientes convalidó la elevación a juicio contra los principales siete imputados por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña que se investiga desde el 13 de junio de 2024.

Compartir