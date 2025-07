Kicillof afina el lápiz: la CGT pidió lugares en las listas y el MDF puntea a los suyos

El viernes se vivió una jornada intensa de reuniones en la Gobernación bonaerense con el foco puesto en el cierre de listas de. Axel Kicillof protagonizó una cumbre con los principales dirigentes de la. Además, dirigentes kicillofistas del interior se juntaron con ministros para puntear nombres y repasar situación política.Alrededor de las 15 se hicieron presentes en el despacho del Gobernador. También fueron de la partida la jefa de Asesores,, el ministro de Trabajo,y su par de Economía,El encuentro ya estaba pautado tras el acuerdo para poner en pie la nueva alianza del peronismo bajo el triunvirato de. La central obrera ya había expresado su apoyo al primer mandatario provincial y así eligió su lugar en el marco de la disputa interna en el justicialismo.Tras el encuentro, en diálogo con, Daer contó que dialogaron en torno a “la, la situación laboral y, sobre todo, lo que está pasando en todos los sectores de la sociedad, llámese jubilados, universidades, provincias, etcétera”. En cuanto al panorama electoral, sostuvo que “abordamos también los, donde coincidimos en generar un acuerdo, un proceso de unidad, un llamamiento a todos los sectores que pensamos igual, parecido o similar en la construcción hacia futuro”.Sobre la posibilidad de que la CGT tenga representantes en las listas, el dirigente sindical expresó que el frente alcanzado es también para contar con. Por ese motivo, sentenció que “aspiremos a tener representantes”.Antes de recibir a la CGT, Kicillof se juntó con Claudio TapiaParalelamente, en la Gobernación bonaerense se llevaba a cabo otra reunión encabezada por el ministro de Gobierno,. En la planta baja del Palacio se encontraba con dirigentes delde la Séptima Sección. Horas antes había recibido a los representantes de la Sexta y el jueves por la noche había sido el turno de la Quinta.Los encuentros conintentan profundizar sobre el estado de situación de cada región. Desde la conducción del espacio buscan conocer de primera mano las perspectivas que emergen en el territorio, las demandas y las preocupaciones sobre cómo se darán las conversaciones para consensuar los armados municipales.Por ese motivo, la tarea que tienen los jefes territoriales es la de puntear los lugares en disputa, cuántas bancas se renuevan, que proyección poseen en torno a los resultados y, por supuesto, nombres en danza para proponer. Sin definiciones hasta el momento,Un tema no menor que surge en las conversaciones es cómo contener a todos los que pretenden tener un lugar en las listas.. El temor a no ser tenidos en cuenta, que queden heridos en el camino y hasta fugas hacia otras listas está latente.Una de las propuestas que se manejan para abrazar a los que se queden con las manos vacías y no logren ser candidatos apunta a la estructura provincial.Sobre la Séptima en particular hay coincidencias -y confianza- en que. En 2021 el reparto fue dos para Juntos y uno para el Frente de Todos, un logro para el peronismo que logró colarse por la ventana. La batalla se dará en quien obtenga el primer lugar de la lista y la misma promete ser caliente.. Ahí, entonces, entrará en juego la capacidad de cada sector para lograr sus pretensiones. De los cinco intendentes que tiene el peronismo dos son camporistas (Maximiliano Wesner de Olavarría y Nelson Sombra de Azul), dos del Frente Renovador (Maximiliano Sciaini de Roque Pérez y Marcos Pisano de Bolívar) y el restante es del MDF (Gustavo Cocconi de Tapalqué).Al margen de las negociaciones en el peronismo, será importante la conformación del mapa electoral porque alse le suma, el armado en el que el radicalismo tiene un peso para nada despreciable allí. El piso para obtener una banca es del 33% por lo que no será tarea fácil para Fuerza Patria poder llegar con dos rivales pesados.La jornada en La Plata tuvo también una reunión de Kicillof con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA),. El objetivo fue firmar un convenio de cesión, uso y explotación del estadio Único Diego Armando Maradona de la capital bonaerense. "Un paso más para que se convierta en la casa de la Selección y en una sede accesible para todo el fútbol argentino", dijo el Gobernador al respecto.