Del Pla encendió la interna en el FIT-U: “El Nuevo MAS no quiere una construcción colectiva”

Como candidata en la Primera Sección confirmada, Romina del Pla dialogó con Desconfiados para contar el armado de la Izquierda de cara a las próximas elecciones

