Pablo Nicoletti: “Es importante que haya una alternativa distinta”

El presidente de la UCR platense, dialogó con el programa Desconfiados de Cadena Río y anunció la integración de su partido al frente “Somos Buenos Aires”, una alternativa republicana al gobierno nacional y provincial. En este escenario, el radicalismo se suma a figuras como Zamora y Gray para competir en las elecciones.

