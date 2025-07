Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de julio de 2025 ELECCIONES 2025

Cierre de listas: la guerra por los lugares ya empezó en los distritos

Con las alianzas ya selladas, se desata la verdadera disputa: quién entra, quién cede y quién queda afuera. A nueve días del cierre de listas, los frentes políticos ya no discuten ideas, sino nombres, lugares y poder. Mar del Plata, otra vez, está en el ojo de la tormenta.

