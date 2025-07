Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de julio de 2025 NO EL AMOR, SINO EL ESPANTO

Gustavo Marangoni: “Lo que une a estas alianzas es la grieta”

El politólogo, consultor y exfuncionario dijo que los dos grandes frentes inscriptos ayer se unieron por oposición a los otros, y que “no hay demanda” para el espacio de centro que conformaron el radicalismo y sus aliados.

