Volver | La Tecla Nacionales 10 de julio de 2025 LITIGIO

YPF: Preska citó a la Nación a una audiencia clave tras la apelación

El Gobierno argentino apeló el fallo que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a fondos buitre. La jueza de Nueva York convocó a las partes el próximo martes 15 para avanzar en embargos sobre activos estatales.

Compartir