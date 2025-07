Volver | La Tecla Municipios 10 de julio de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Montenegro se perfila como candidato a senador provincial por la Quinta

El intendente podría encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la sección. Su cercanía con la Casa Rosada alimenta la versión y las últimas señales van en ese sentido.

