Con el veto anunciado a proyectos sensibles, el Senado sesiona con una agenda opositora

El arco opositor en la Cámara Alta confía en que contará con las manos para aprobar un temario que complica al Gobierno. Desde el oficialismo esperan poder bloquear el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. Los mandatarios provinciales irán por los dos proyectos para obtener los recursos que la Rosada les niega.

