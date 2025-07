Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de julio de 2025 ELECCIONES 2025

Definiciones de la Junta Electoral: boletas a color y aprobaron el padrón definitivo

La Junta electoral bonaerense realizó nuevos avances de cara a la elección del próximo 7 de septiembre. Pese a la intención del oficialismo, las boletas tendrán colores y serán similares a las de las últimas elecciones

