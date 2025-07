Volver | La Tecla Nacionales 7 de julio de 2025 DIVISAS

El dólar llegó a $1280: es récord desde que sacaron el cepo

La divisa norteamericana aumentó $20 en un día y encendió las alarmas en el gobierno nacional. El blue llegó a $1.280 y según el economista Fabián Medina puede haber mayores aumentos durante la semana

